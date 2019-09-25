Son Dakika Haberleri: Göztepe - Yozgatspor: 3-0
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Göztepe - Yozgatspor: 3-0

47 dakika önce

Maçtan dakikalar: 24. dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Leo'nun kafasında meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Göztepe - Yozgatspor: 3-0, System.String[]

Maçtan dakikalar:


24. dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Leo'nun kafasında meşin yuvarlak az farkla auta gitti.


33. dakikada Yasin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Veli'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarıya çıktı.


46. dakikada Hüseyin'in sağ kanattan ortasında Samet ters bir dokunuş yaparak topu kendi filelerine gönderdi. 1-0


54. dakikada rakibinden sıyrılan Yasin, kale önündeki Eren'i gördü. Eren de müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


62. dakikada Yasin'in soldan ortasında ceza sahasında Ege kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0


Stat: Atatürk


Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp


Göztepe: Göktuğ, Murat, Atınç, Veli, Leo, Sanneh (Ege dk. 46 ), Atakan (Yalçın dk. 55 ), Hüseyin, Yasin, Batuhan, Eren (Borges dk. 73 )


Yedekler: Arda, Halil, Somer


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Yozgatspor 1959: Göksal, Abdulsamet, Oğuzhan, Beytullah, Yunus (Serkan dk. 78 ), Tayfun, Samet (Uğur dk. 58 ), Oğuz, Kasım, Tamer (Aytaç dk. 69 ), Osman


Yedekler: Ökkeş, Osman, Alihan, Muhammedülemin


Teknik Direktör: Fatih Kavlak


Goller: Samet (dk. 46 k.k.), Eren (dk. 54), Ege (dk. 62) (Göztepe)


Sarı kartlar: Atakan (Göztepe), Oğuzhan, Uğur (Yozgatspor 1959)

Yozgatspor, Ege, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:40 
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