Göztepe, Zor Maçta 3 Puan Aldı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fatih Karagümrük maçının ardından, karşılaşma öncesinde bekledikleri gibi zor bir mücadele olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın çok zor geçtiğini söyleyen Stoilov, "Ama sonuç olarak 3 puanı alıp yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. Belki de bu maçı bu şekilde bu tarzda her puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı kazanmanın ne kadar yeterli ne kadar zor olacağını yeterince iyi bir şekilde oyuncularıma anlatamamış olabilirim. Çünkü geçen yıl biz 4 puanla Avrupa'ya gidemedik ve bu 4 puana aslında baktığınızda ligden düşen Hatay'a karşı kaybetmiştik. Bugün de aslında zor bir maç geçti bizim adımıza ama 3 puanı aldığımız için öncelikle mutluyuz. Çünkü bizim adımıza böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi. Fakat bir an önce kendi futbolumuza dönmemiz gerekiyor. Özellikle savunma anlamında rakibin 2-3 tane kalemizde oluşturduğu net fırsatlar oldu. Daha önce kesinlikle daha önceki maçlarda rakibe bu fırsatları vermiyorduk. Bu savunmada hırs ve organizasyon anlamında eksiklikler yaşadığımızın bir göstergesi. Hücumda pozisyonlar oluşturduk ama orada da sonuçlandırma anlamında kesinlikle daha özgüvenli olmamız gerekiyor. Defansif organizasyonumuza hızlı bir şekilde geri dönmeliyiz en üst seviyede ve aynı zamanda enerjimizi de çok hızlı bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Bugün bu noktalarda eksik kaldığımızı düşünüyorum. Özellikle maçın ilk 10-20 dakikasında istediğimiz o yüksek enerjiyle maça başlayamadık. Bu bölümde rakip bizden daha iyiydi. Daha sonra enerjimizi yükselttik ve bu bölümde pozisyonlar bulmaya başladık, goller bulduk" dedi.

"Yeni transferlerle rekabet ortamı oluştu"

Yeni transferlerin performansına değinen Stoilov, "Transferlerimizden Antunes'in sakatlığı var. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüz. Kendisini daha ligde izleyemedik. Umarım haftaya kadar iyileşir ve döner. Yeni transferlerimiz ellerinden gelenin şu ana kadar en iyisini vermeye çalışıyorlar. Olaitan ve Janderson, yeni transferler geldikten sonra gördüğünüz gibi goller atmaya başladılar. İşte rekabet ortamı böyle bir şey. Oyuncuların maksimum seviyelerine ulaşmaları için takımda kesinlikle bir rekabet ortamı oluşturmanız gerekiyor. Bu gerçekten takımın başarısız adına çok değerli ve aynı zamanda oyuncuların gelişimi adına. Ama aynı zamanda bugün Olaitan ve Janderson, kendilerinden bugüne baktığımda daha fazla şey göstermelerini bekliyorum. Çünkü onların potansiyelinin bundan çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda da gelen biraz önce belirttiğimiz gibi oyuncularımızın da bir an önce forma yarışına daha da ilerlemelerini ve her şeyini vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"Arda'nın durumu yarın belli olacak"

Maçta sakatlık yaşayan Arda hakkında da konuşan Stoilov, "Sahanın içerisinde yaşadığı pozisyonda bileğinin döndüğünü hissetti. Tabii ki yarın bununla ilgili bazı kontroller yapılacak. Bunların ardından doktorumuzun görüşünü dinledikten sonra durumu biz de daha iyi bir şekilde öğrenmiş olacağız. Kaptanımızın İsmail'in antrenmanda yaşadığı bir sakatlık oldu ve bu sakatlığın ardından doktorumuzun yaptığı ilk kontrol ve ilk izlenimi çokta olumlu değildi. Tabii şimdi ikinci, üçüncü kontrolleri yapacak doktorumuz. Daha sonra bununla ilgili tekrar daha fazla bilgimiz olacak. Ama şu anda ilk kontrollere bakıldığında minimum birkaç ay futboldan uzak kalacak gibi gözüküyor kaptanımız" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR