Gözünün içine baka baka cep telefonlarını çaldı - Son Dakika

Gözünün içine baka baka cep telefonlarını çaldı

18.10.2020 12:21

- Gözünün içine baka baka cep telefonlarını çaldı Sandalyede uyuya kalan çalışanın masada bıraktığı cep telefonları, hırsızın radarına girdi Etrafı kolaçan eden hırsız, çalışanın cep telefonlarını gözlerine bak baka çaldı Antalya'da meydana gelen 2 hırsızlık olayı güvenlik kameralarına...

- Gözünün içine baka baka cep telefonlarını çaldı

Sandalyede uyuya kalan çalışanın masada bıraktığı cep telefonları, hırsızın radarına girdi

Etrafı kolaçan eden hırsız, çalışanın cep telefonlarını gözlerine bak baka çaldı

Antalya'da meydana gelen 2 hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da haldeki bir işletme çalışanının uyuduğu sırada masadaki cep telefonlarının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Son derece rahat olduğu gözlenen hırsızın, telefonları almadan önce uyuyan çalışan gözlerine bakarak olayı gerçekleştirdiği görüldü.

Olay geçtiğimiz günlerde, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, haldeki işletmede sandalye üzerinde uyuya kalan çalışanın önündeki masada bulunan 2 cep telefonunu gözüne kestiren hırsız, işletmeye girdikten sonra bir süre ortalığı kolaçan etti. Ardından hiçbir şeyden haberi olmayan çalışanın yanına yavaş hareketlerle yanaşan hırsız, elini uzatıp bir süre çalışanın gözlerine baktı. Hırsız, cep telefonlarını cebine koyarak işyerinden ayrıldı.

Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesinde de, o sıra kapısı açık işyerinde kimsenin olmadığını gören bir şahıs, kapıdan içeri girerek masanın üstünde bulunan bir cep telefonunu alıp dükkandan çıktı. Şahsın kısa bir süre sonra ise dükkan sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi. Her iki hırsızlık olayı, işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözünün içine baka baka cep telefonlarını çaldı
Gözünün içine baka baka cep telefonlarını çaldı
Gözünün içine baka baka cep telefonlarını çaldı
Gözünün içine baka baka cep telefonlarını çaldı

Batı Antalya Kalkınma Ajansı, Hırsızlık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gözünün içine baka baka cep telefonlarını çaldı - Son Dakika

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