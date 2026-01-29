Gram Altın Yükselişle 7.791 Lira - Son Dakika
Ekonomi

Gram Altın Yükselişle 7.791 Lira

29.01.2026 10:18
Gram altın, yeni güne yüzde 3,8 artışla 7.791 liradan başladı. Jeopolitik riskler değerli metalleri etkiliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 791 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artışla 7 bin 504 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 3,8 artışla 7 bin 791 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 13 bin 325 liradan, Cumhuriyet altını ise 52 bin 640 liradan satılıyor. 5 bin 598 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı da dünkü kapanışın yüzde 3,6 üzerinde 5 bin 570 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gümüşün onsu 120,5 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından dünkü kapanışın yüzde 2,3 üstünde 119,1 dolardan işlem görüyor.

ABD merkezli jeopolitik gerilimler, özellikle ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından, altın ve güvenli liman varlıkları için önemli bir destek noktası olurken son zamanlarda ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik beklentilerden kaynaklı jeopolitik riskler, değerli metallerde rekorların kırılmasına neden oluyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD'nin mevcut borç seviyesine karşı riskli bakış açısını yansıtan açıklamaları da dolara olan talebi azalırken bu durum altın ve gümüş başta olmak üzere emtia piyasasında pozitif fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

