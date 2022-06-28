Gram altının fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor

28.06.2022 10:57

Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra saat 10.30 itibarıyla 976 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.582 lira, cumhuriyet altını da 6.540 liradan alıcıyla buluşuyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 azalışla 970 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 976 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.605 lira, Cumhuriyet altını da 6.520 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.826 dolardan işlem görüyor. Analistler, resesyon ve enflasyon endişeleri arasında varlık fiyatlamalarının zorlaştığını kaydederek, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin emtia fiyatlarının seyrinde etkili olabileceğini söyledi.

ANALİSTLER ONS FİYATININ DİRENCİNİ BELİRLEDİ

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ise dış ticaret açığı, konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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