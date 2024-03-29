Grayscale, Proof-of-Stake Tabanlı Kripto Para Birimlerine Yatırım Fırsatı Sunan Yeni Bir Fon Tanıttı - Son Dakika
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Grayscale, Proof-of-Stake Tabanlı Kripto Para Birimlerine Yatırım Fırsatı Sunan Yeni Bir Fon Tanıttı

Grayscale, Proof-of-Stake Tabanlı Kripto Para Birimlerine Yatırım Fırsatı Sunan Yeni Bir Fon Tanıttı

Grayscale, akredite yatırımcılara yönelik, proof-of-stake tokenlara odaklanan yeni bir yatırım fonu olan GDIF'i piyasaya sürdü. GDIF, dijital varlıkların stake ödüllerinden elde edilen geliri maksimize etmeyi amaçlıyor ve kripto para birimlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yeni bir kapı aralıyor.

29.03.2024 19:33  Güncelleme: 19:38
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Grayscale, kripto para birimlerine olan erişimi genişletmek amacıyla, akredite yatırımcılara yönelik, proof-of-stake tokenlara odaklanan yeni bir yatırım fonu olan GDIF'i tanıttı.

Yeni Fon, Proof-of-Stake Tabanlı Kripto Para Birimlerine Yatırım Fırsatı Sunuyor

Grayscale, akredite yatırımcılara özel olarak tasarlanmış yeni bir yatırım aracı olan Dinamik Gelir Fonu'nu (GDIF) piyasaya sürdü. Proof-of-stake tabanlı kripto para birimlerine odaklanan fon, 2,2 milyon doların üzerinde net varlığı olan yatırımcılara hitap ediyor.

GDIF, dijital varlıkların stake ödüllerinden elde edilen geliri maksimize etmeyi amaçlıyor. Fon, birden fazla kripto para biriminin stake edilmesi ve bu işlemlerden elde edilen ödüllerin yatırımcılara aktarılmasını yönetecek şekilde tasarlandı. Yeni fonla birlikte, kripto para birimlerine yatırım yapmak isteyen ancak doğrudan alım yapmak istemeyen yatırımcılar için yeni bir kapı aralanıyor.

Grayscale'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanarak piyasaya sürüldü ve Ocak ayında işleme açıldığından bu yana milyarlarca doları çekti. Yönetim altındaki varlıklar açısından sektörde lider konuma ulaşan Grayscale, işlem hacmi bakımından BlackRock'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

GDIF'in ABD'nin 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya diğer ilgili menkul kıymetler yasaları kapsamında kaydedilmeyeceği belirtildi. Ayrıca, fonun 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamında bir yatırım şirketi olarak kayıtlı olmayacağı ve bu yasanın getirdiği kısıtlamalara ve gerekliliklere tabi olmayacağı da vurgulandı. Bu, fonun yatırımcılarına Yatırım Şirketi Yasası'nın sağladığı korumalardan yararlanamayacağı anlamına geliyor.

Grayscale'in bu yeni fonu, kripto para piyasalarına ilgi duyan yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. GDIF, yatırımcılara stake ödüllerinden elde edilen sabit bir gelir akışı sunarak kripto para varlıklarına daha fazla erişim imkânı sağlayacak.

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Son Dakika Kripto Grayscale, Proof-of-Stake Tabanlı Kripto Para Birimlerine Yatırım Fırsatı Sunan Yeni Bir Fon Tanıttı - Son Dakika

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