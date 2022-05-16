Greenpeace üyeleri, Rus yakıtı taşıyan Yunan tankerinin İngiltere limanına girişini engelledi - Son Dakika

Çevreci örgüt Greenpeace aktivistleri, Rus yakıtı taşıdığı gerekçesiyle Yunan bandıralı petrol tankerinin İngiltere limanına girişini engelledi.

Greenpeace'ten yapılan açıklamada, dün akşam 12 aktivistin, 33 bin ton Rus mazotu taşıyan Yunan tankerinin yükünü boşaltacağı İngiltere'nin Essex kentindeki limana geminin girişine engel olduklarını bildirdi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin, Ukrayna'daki savaşın finanse edilmesine izin vermesini protesto ettikleri ve bu nedenle gemiye engel oldukları kaydedildi.

Greenpeace'in İngiltere'deki temsilcilerinden Georgia Whitaker da " (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin yaklaşık üç ay önce Ukrayna'yı işgal etti ancak İngiltere'den gelen fosil yakıt parası hala savaş kasasını finanse ediyor." ifadesini kullandı.

Tankerin rıhtımına tırmanan protestocular, "Petrol savaşı körüklüyor" yazılı pankartlar açtı.

Essex Polisi, yaptığı açıklamada, olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.