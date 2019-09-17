Son Dakika Haberleri: "Grekoromen Milli Takımımız elinden gelen gayreti sarf etti" - NUR
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"Grekoromen Milli Takımımız elinden gelen gayreti sarf etti" - NUR

26 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonunun grekoromenden sorumlu asbaşkanı Zeki Gül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Milli Takımı'nın elinden gelen gayreti sarf ettiğini söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun grekoromenden sorumlu asbaşkanı Zeki Gül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Milli Takımı'nın elinden gelen gayreti sarf ettiğini söyledi.

Gül, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'yla ilgili yaptığı açıklamada, Grekoromen Milli Takımı'nın müsabakalarını ilk günden itibaren izlediğini belirterek, "Rıza Kayaalp altın madalya alacak, olimpiyat kotasını açtı, inşallah olimpiyatlarda da mücadeleye devam edecek." dedi.

Bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem'in Türk milletini gururlandırdığına işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Biz grekoromen takımımızdan daha fazla madalyalar bekliyorduk. Ancak bu kadar nasipmiş. Umarım Serbest Güreş Milli Takımımız ve Kadın Milli Takımımız alacakları madalyalarla federasyonumuza, Türk milletine ve güreşseverlere büyük sevinç yaşatır. Grekoromen Milli Takımımız elinden gelen gayreti sarf etti."

Serbest Milli Takım Antrenörü Adem Bereket, Dünya Şampiyonası öncesi çok güzel hazırlıklar yaptıklarını ifade ederek, "Biz burada gerçekten bütün sıkletlerle madalya adayıyız. Tüm güreşlerde madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki herkesin daha önceki şampiyonalarda madalya aldığına dikkati çeken Bereket, "Biz buraya tarih yazmaya geldik. Türkiye'den dualar bekliyoruz." diye konuştu.

Grekoromen Milli Takımımız elinden gelen gayreti sarf etti - NUR

Zeki Gül, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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