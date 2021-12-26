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Son dakika haber... Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı - Son Dakika

Son dakika haber... Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı

26.12.2021 14:04

Gelen son dakika haberlerine göre Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 63'üncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı.

Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı

İSTANBUL - Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 63'üncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. İşçiler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bakırköy Belediyesi'nde Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla greve çıkan işçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. "Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı" yazılı pankart asan 10 işçi, sloganlar attı. Polis ekipleri, köprüye pankart asan işçileri gözaltına alarak ifade işlemleri için karakola götürdü.

Son dakika haber... Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı
Son dakika haber... Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı
Son dakika haber... Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Belediye İş Sendikası, Türk İş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı - Son Dakika
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