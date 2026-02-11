Grevdeki İşçilere Destek Ziyareti - Son Dakika
Grevdeki İşçilere Destek Ziyareti

11.02.2026 10:18
EMEP Genel Başkanı İskender Bayhan, 210 gündür grevde olan GM Teknik işçilerini ziyaret etti.

(AMASYA) - EMEP Genel Başkanı İskender Bayhan,Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Gümüş Grup'a bağlı GM Teknik fabrikasında 210 gündür grevde olan işçileri ziyaret etti.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde Gümüş Grup'a bağlı GM Teknik fabrikasındaki, Kristal-İş Sendikası üyesi işçiler iş verenlerinin 32 bin 205 liralık maaş teklifinin yerine sendikalarının sunduğu mevcut ücret 34 bin 750 lira olması talebinin karşılanması için 210 gün önce greve başladı.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Grev çadırında işçilere hitap eden Bayhan, GM Teknik işçilerinin yürüttüğü grevin Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nin ve Amasya–Çorum havzasının öncü grevlerinden biri olduğunu söyledi. Bölgedeki onlarca fabrikada binlerce işçinin çalıştığını anlatan Bayhan, ilk sendikalaşanın GM Teknik işçileri olduğunu belirtti.

Kristal İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi ve Ramazan Çaylı ise işverenlerin OSB'ye sendikayı sokmamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Grev kırıcılığına devam ediliyor. Arkadaşlarımız tek tek aranıp, 'Bırakın grevi, gelin. Size 10 bin lira maaş hariç promosyon vereceğiz' diye kandırılmaya çalışılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
