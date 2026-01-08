Grönland'a Müdahale NATO'yu Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Grönland'a Müdahale NATO'yu Tehdit Ediyor

08.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akademisyen Jakobsen, ABD'nin Grönland'a askeri müdahalesinin NATO'yu fiilen yok edebileceğini belirtti.

Danimarkalı akademisyen Peter Viggo Jakobsen, ABD'nin Grönland'a yönelik olası bir askeri müdahalesinin NATO'yu fiilen yok edeceğini söyledi.

Danimarka Kraliyet Savunma Koleji ve Güney Danimarka Üniversitesi Savaş Çalışmaları Merkezinde görev yapan akademisyen Jakobsen, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'a yönelik tehditlerini, AA muhabirine değerlendirdi.

Jakobsen, ABD'nin, Venezuela'da yaptığına benzer bir müdahaleyi Grönland'a uygulamasının "kolay" olacağını zira Grönland'da böyle bir müdahaleye karşı koyabilecek askeri bir gücün bulunmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Ancak siyasi, ekonomik ve stratejik maliyetleri çok daha yüksek olacağından bunu yapması çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor."

ABD'nin uzun zamandır Venezuela'yı "düşmanı" olarak tanımladığını ve dünyada az dostu olan böyle bir ülkeye karşı askeri müdahalenin "farklı" bir durum olduğunu ifade eden Jakobsen, "ABD için tehdit oluşturmayan ve yapılan her talebi kabul eden Grönland gibi bir müttefike karşı güç kullanmak, tamamen farklı bir durumdur." diye konuştu.

"ABD çıkarlarını tehdit eden Rus ve Çin gemileri Trump'ın hayal gücü"

Jakobsen, Grönland'a askeri bir müdahalenin büyük tepki toplayacağına işaret ederek bunun stratejik anlamda akıllıca olmayan bir hamle olacağını ve sadece NATO'yu değil, ABD'nin Asya'daki müttefiklerini de tehlikeye atabileceğini belirtti.

Danimarkalı akademisyen Jakobsen, "Özellikle de Grönland'da ABD çıkarlarını tehdit eden hiçbir Çin ve Rus gemisi yoktur. Bunlar sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın hayal gücünde var. Kalanımızın yaşadığı gerçek dünyada yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin 1900'lerin başından bu yana Grönland için "ulusal çıkar" söylemini kullandığını hatırlatan Jakobsen, bu söylemini de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Ada'da üsler bulundurarak hem Danimarka hem de dünyaya gösterdiğini anlattı.

Jakobsen, ABD'nin Grönland'a yönelik söylemlerinin yeni olmadığına vurgu yaparak "Asıl yeni olan durum, ABD'nin süregelen bu ilgisini şimdilerde tuhaf bir biçimde sergilemesi." dedi.

Grönland konusu konuşulmaya devam edecek

Grönland'ın her zaman ABD için önemli olduğunun altını çizen Jakobsen; deniz yolları, mineraller ve Rusya ve Çin'in uzun menzilli nükleer saldırılarına karşı ihtiyaç duyulan erken uyarı sistemleri için Grönland'ın kilit konumda olduğunu belirtti.

Jakobsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in "ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey durur." söylemini anımsatarak şunları kaydetti:

"Eğer ABD Grönland'ı ilhak ederse bu durum, NATO'yu fiilen öldürecektir. Çünkü tüm NATO ülkeleri, Rusya'nın saldırısı durumunda ABD'nin kendilerine yardım etmesinin olası olmadığı sonucuna varacaktır."

İleriki günlerde Grönland konusunun konuşulmaya devam edeceğini ifade eden Jakobsen, Trump yönetiminin somut adım olarak sadece Grönland'a özel temsilci atadığı, halihazırda ciddiye alınacak bir durumun olmadığı değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Grönland, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grönland'a Müdahale NATO'yu Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:40:59. #7.11#
SON DAKİKA: Grönland'a Müdahale NATO'yu Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.