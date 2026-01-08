Grönland'da ABD ile Doğrudan Diyalog Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Grönland'da ABD ile Doğrudan Diyalog Tartışması

08.01.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhalefet lideri Broberg, Grönland'ın Danimarka olmadan ABD ile görüşmesi gerektiğini savundu.

Grönland'da ana muhalefet lideri Pele Broberg, Grönland'ın Danimarka olmadan ABD hükümetiyle doğrudan görüşmeler yapması gerektiğini söyleyerek, "Mevcut yönetimimizi, Danimarka olmadan ABD ile diyalog kurmaya teşvik ediyoruz. Çünkü Danimarka, ara buluculuğuyla hem Grönland'ı hem de ABD'yi düşmanlaştırıyor" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve operasyonunun yankıları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılında ilk görev döneminde ortaya attığı Grönland'ın ilhakına yönelik açıklamalarını arttırdı. ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planıyla ilgili Danimarka ile yaşanan gerilimde tarafların haftaya masaya oturması beklenirken, Grönland muhalefet lideri Grönland'ın Danimarka olmadan ABD hükümetiyle doğrudan görüşmeler yapması gerektiğini söyledi. Ana muhalefet lideri Pele Broberg, "Mevcut yönetimimizi, Danimarka olmadan ABD ile diyalog kurmaya teşvik ediyoruz. Çünkü Danimarka, ara buluculuğuyla hem Grönland'ı hem de ABD'yi düşmanlaştırıyor" dedi.

"Grönland'ın Danimarka olmadan ABD ile doğrudan diyalog kurmaması gerekiyor"

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ise Grönland'ın Danimarka olmadan ABD ile doğrudan diyalog kurmaması gerektiğini ifade etti. ABD ile doğrudan diyalogun yasal olarak uygun olmadığını sözlerine ekleyen Motzfeldt, "Yasalara saygı duymalıyız ve Krallıkta sorunların nasıl çözüleceğine dair kurallarımız var" dedi.

Motzfeldt, Grönland'ın Washington ile ilişkilerini istikrarlı bir yola sokmanın önemli olduğunu dile getirerek, "En büyük umudum, gelecek haftalarda yapılacak toplantının ilişkilerimizin normalleşmesine yol açmasıdır" dedi.

Grönland, ABD için kritik noktada

Avrupa ve Kuzey Amerika arasında stratejik bir noktada bulunan Grönland, ABD'nin balistik füze savunma sistemi için kritik bir alanda yer alıyor. Grönland, zengin maden kaynakları nedeniyle Çin'e olan bağımlılığı azaltma noktasında da ABD'nin daha fazla dikkatini çekiyor. Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ın kendi parlamentosu ve hükümeti mevcut ancak dışişleri ve savunma alanlarında Kopenhag yönetimine bağlı bulunuyor. - NUUK

Kaynak: İHA

Diplomasi, Danimarka, Grönland, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Grönland'da ABD ile Doğrudan Diyalog Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:25:09. #7.11#
SON DAKİKA: Grönland'da ABD ile Doğrudan Diyalog Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.