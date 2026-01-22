Grönland: Egemenlik Kırmızı Çizgimiz

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, birçok konuyu müzakere etmeye hazır olduklarını ancak egemenliklerinin "kırmızı çizgileri" olduğunu söyledi.

Nielsen, Grönland'ın başkenti Nuuk'ta uluslararası medyanın da katıldığı basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki açıklamalarını değerlendirdi.

Grönland'ın Danimarka Krallığı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya olan bağlılığını yineleyen Nielsen, "Her gece yaşadığınız yerin ele geçirileceğine dair tehditler almak durumu daha da zorlaştırıyor. Bir Grönlandlı olduğunuzu düşünün, medyada her gün birisinin özgürlüğünüzü elinizden almak istediğini görüyorsunuz." dedi.

Nielsen, Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün Davos'taki görüşmesini de değerlendirerek, Rutte'nin Danimarka veya Grönland adına müzakere edemeyeceğini belirtti.

Trump'ın, Rutte ile görüşmesinin ardından Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarına dair yaptığı açıklamaya ilişkin Nielsen, söz konusu anlaşmanın içeriğini bilmediğini söyledi.

Nielsen, Arktik'teki güvenliğin korunabilmesi için NATO'nun bölgede daha fazla varlık göstermesini istediklerini aktararak, "Birçok şeyi müzakere etmeye hazırız ancak egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir. Toprak bütünlüğümüz ve sınırlarımız kesinlikle kimsenin geçmemesi gereken kırmızı bir çizgidir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Grönland konusunda askeri seçeneğin gündemde olmadığına dair açıklamasını ise memnuniyetle karşıladıklarını belirten Nielsen, yine de Trump'ın devam eden söylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin "anlaşma çerçevesi"

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Davos'taki temasları kapsamında 21 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.