Grönland Referandumu: Medvedev Uyardı

RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın almak için hızlı hareket etmemesi halinde Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılma kararı alabileceğini iddia etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Grönland konusundaki girişimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Medvedev, ABD'nin Grönland'ı almasının 'dünya ikliminin' değişmesi için iyi olabileceğini kaydederek, "Ama Trump acele etmelidir. Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland'ın tüm sakinleri Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir. O zaman her şey biter" ifadelerini kullandı.