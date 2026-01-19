Grönland Statüsü Yeni Zelanda'nın Gözünde - Son Dakika
Grönland Statüsü Yeni Zelanda'nın Gözünde

19.01.2026 18:42
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Grönland'ın statüsünün ada halkına ait bir mesele olduğunu savundu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, bir süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri altındaki Grönland'ın statüsünün ada halkına ait bir mesele olduğunu savundu.

Peters, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Pasifik, Gazze, Ukrayna ve Arktik'teki bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirten Peters, uluslararası ölçekte karşılıklı ilgi alanlarına giren konuları da görüştüklerini ifade etti.

Görüşmede Yeni Zelanda'nın Grönland'ın statüsüne yönelik yaklaşımını aktaran Peters, bunun, adadaki halkın karar vermesi gereken bir mesele olduğuna işaret etti.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

