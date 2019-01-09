Grü'de Silah Sanayi Teknikerliği Bölümünün Kurulması

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, 2019-2020 akademik yılından itibaren öğrenci kabul edilmesi planlanan silah sanayi teknikerliği bölümü sayesinde sektörün hızlı şekilde gelişmesine katkı sağlamayı hem de sektörün ihtiyacı olan...

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, 2019-2020 akademik yılından itibaren öğrenci kabul edilmesi planlanan silah sanayi teknikerliği bölümü sayesinde sektörün hızlı şekilde gelişmesine katkı sağlamayı hem de sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman açığını gidermeyi amaçladıklarını söyledi.



Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK tarafından 2018 yılı içerisinde onay verilen silah sanayi teknikerliği bölümünün, Türkiye'de sadece Giresun Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulu olduğunu belirtti.



Selçuk Üniversitesinde eğitime başlandığını, kendilerinin de 2019-2020 akademik yılından itibaren öğrenci kabul etmeyi planladıklarını aktaran Türkmen, altyapı eksikliklerinin tamamlanması için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.



Türkmen, sektörde eğitimli ve donanımlı insan gücü ihtiyacının gelişen teknoloji ile giderek daha da büyük önem kazandığına dikkati çekerek, dünya silah sanayi ile rekabet edebilecek düzeyde çalışmalar için yetişmiş tekniker ve ara eleman eksikliğinin her geçen gün Türkiye'de sektörde ortaya çıktığını aktardı.



Türkiye'de ve bölgede giderek büyüyen silah teknolojilerinde tekniker olarak görev alacak kişilerin belli bir eğitimden geçmelerinin sektörün büyümesi ve gelişmesi açısından büyük önem kazandığına işaret eden Türkmen, "Okulumuzda açılan silah sanayi teknikerliği bölümü sayesinde sektörün hızlı şekilde gelişmesine katkı sağlamayı ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman açığını gidermeyi amaçlıyoruz." dedi.



Türkmen, önde gelen firmalarla iş birliği yapmayı amaçladıklarını belirterek, bölüme kabul edilecek öğrencilerin buralarda staj ve özellikle de iş imkanı elde etmeleri için görüşmelerin sürdüğünü anlattı.



Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Muhammet Anıl Kaya da Türk savunma sanayinin uluslararası pazarda ağırlığını hissettirmeye başladığını vurgulayarak, silah sanayi teknikerliği bölümü ile GRÜ olarak sektörün hızlı gelişimine katkı sunacaklarını söyledi.



Nitelikli eleman yetiştirme adına bölüme kabul edilecek öğrenci sayısının 20-25 gibi sınırlı sayıda tutulacağını ifade eden Kaya, yurt dışında birçok örneği olan bu bölümün açılmasının, savunma sanayine eğitimli insan yetiştirilmesi için büyük bir adım olacağını sözlerine ekledi.

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