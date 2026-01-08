GSB Gençlik Kış Kulübü 2023\'te Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı'nı bu yarıyıl tatilinde de uygulayacak. Program kapsamında 81 ildeki gençlik merkezlerinde yürütülecek faaliyetlerle gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimleri desteklenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yarıyıl tatilinde zamanlarını verimli ve üretken şekilde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen GSB Gençlik Kış Kulübü Programı bu yıl da uygulanacak. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve bu yıl da devam edecek program, öğrencilerin yarıyıl tatilini yalnızca bir dinlenme süreci değil, aynı zamanda keşif ve gelişim dönemi olarak değerlendirmesini hedefliyor. Bu kapsamda gençlere yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri ve akranlarıyla nitelikli zaman geçirebilecekleri güvenli bir ortam sunulacak. Program kapsamında 81 ildeki gençlik merkezlerinde yürütülecek faaliyetlerle gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimleri desteklenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, 9-12 yaş ve 13-15 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak planlandı. Program, her yaş grubunun ilgi ve gelişim düzeyine uygun içeriklerle yapılandırılarak, gençlerin yarıyıl tatilini verimli ve nitelikli şekilde değerlendirmelerine imkan sunacak.

Zengin içerik, çok yönlü gelişim

Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen içerik çerçevesinde gençler; akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, drama ve tiyatro, halk oyunları, gönüllülük çalışmaları, değerler eğitimi, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar, takım çalışması, il gezileri, bilgi yarışmaları ve el sanatları gibi farklı alanlarda hazırlanan etkinliklere katılacak.

GSB Gençlik Kış Kulübü iki dönem halinde uygulanacak

Program, 19-24 Ocak ve 26-31 Ocak tarihleri arasında iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Faaliyetler, Türkiye genelinde 81 ildeki tüm il ve ilçe gençlik merkezlerinde pazartesi günü başlayıp, cumartesi günü tamamlanacak şekilde uygulanacak. Program süresince çocuklar ve gençler her gün sabah saatlerinde gençlik merkezlerine gelerek, gün boyu süren etkinliklere katılabilecek. Program, 31 Ocak tarihinde yapılacak kapanış etkinliğiyle sona erecek. - ANKARA