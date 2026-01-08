GSB Gençlik Kış Kulübü 2026'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

GSB Gençlik Kış Kulübü 2026'da Başlıyor

GSB Gençlik Kış Kulübü 2026\'da Başlıyor
08.01.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençler için 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı' 19-31 Ocak 2026 tarihlerinde 81 ilde uygulanacak.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından çocuk ve gençlerin yarıyıl tatilinde zamanlarını verimli ve üretken şekilde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı' bu yıl da uygulanacak. Program kapsamında 81 ildeki gençlik merkezlerinde yürütülecek faaliyetlerle gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimleri desteklenecek.

GSB, yarıyıl tatiline çıkacak öğrencilere yönelik 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı'nı 2026 yılında da başlatıyor. Önceki yıl hayata geçirilen ve bu yıl da devam edecek programda, gençlerin yarıyıl tatilini yalnızca bir dinlenme süreci olarak değil, aynı zamanda keşif ve gelişim dönemi olarak değerlendirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda gençlere; yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri ve akranlarıyla nitelikli zaman geçirebilecekleri güvenli bir gençlik ortamı sunulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı', 9–12 yaş ve 13–15 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak planlandı. Program, her yaş grubunun ilgi ve gelişim düzeyine uygun içeriklerle yapılandırılarak, gençlerin yarıyıl tatilini verimli ve nitelikli şekilde değerlendirmelerine imkan sunacak.

'ZENGİN İÇERİK, ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM'

Program kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen içerik çerçevesinde gençler; akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, drama ve tiyatro, halk oyunları, gönüllülük çalışmaları, değerler eğitimi, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar, takım çalışması, il gezileri, bilgi yarışmaları ve el sanatları gibi farklı alanlarda hazırlanan etkinliklere katılacak.

Program, 19–24 Ocak 2026 ve 26–31 Ocak 2026 tarihleri arasında iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Faaliyetler, Türkiye genelinde 81 ildeki tüm il ve ilçe gençlik merkezlerinde pazartesi günü başlayıp cumartesi günü tamamlanacak şekilde uygulanacak. Program süresince çocuklar ve gençler her gün sabah saatlerinde gençlik merkezlerine gelerek akşam saatlerine kadar gün boyu süren etkinliklere katılabilecek. Program, 31 Ocak 2026 tarihinde yapılacak kapanış etkinliğiyle sona erecek.

Kaynak: DHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GSB Gençlik Kış Kulübü 2026'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:32:12. #7.11#
SON DAKİKA: GSB Gençlik Kış Kulübü 2026'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.