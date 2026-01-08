GSB Gençlik Kış Kulübü 2026\'da Başlıyor

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından çocuk ve gençlerin yarıyıl tatilinde zamanlarını verimli ve üretken şekilde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı' bu yıl da uygulanacak. Program kapsamında 81 ildeki gençlik merkezlerinde yürütülecek faaliyetlerle gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimleri desteklenecek.

GSB, yarıyıl tatiline çıkacak öğrencilere yönelik 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı'nı 2026 yılında da başlatıyor. Önceki yıl hayata geçirilen ve bu yıl da devam edecek programda, gençlerin yarıyıl tatilini yalnızca bir dinlenme süreci olarak değil, aynı zamanda keşif ve gelişim dönemi olarak değerlendirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda gençlere; yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri ve akranlarıyla nitelikli zaman geçirebilecekleri güvenli bir gençlik ortamı sunulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı', 9–12 yaş ve 13–15 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak planlandı. Program, her yaş grubunun ilgi ve gelişim düzeyine uygun içeriklerle yapılandırılarak, gençlerin yarıyıl tatilini verimli ve nitelikli şekilde değerlendirmelerine imkan sunacak.

'ZENGİN İÇERİK, ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM'

Program kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen içerik çerçevesinde gençler; akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, drama ve tiyatro, halk oyunları, gönüllülük çalışmaları, değerler eğitimi, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar, takım çalışması, il gezileri, bilgi yarışmaları ve el sanatları gibi farklı alanlarda hazırlanan etkinliklere katılacak.

Program, 19–24 Ocak 2026 ve 26–31 Ocak 2026 tarihleri arasında iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Faaliyetler, Türkiye genelinde 81 ildeki tüm il ve ilçe gençlik merkezlerinde pazartesi günü başlayıp cumartesi günü tamamlanacak şekilde uygulanacak. Program süresince çocuklar ve gençler her gün sabah saatlerinde gençlik merkezlerine gelerek akşam saatlerine kadar gün boyu süren etkinliklere katılabilecek. Program, 31 Ocak 2026 tarihinde yapılacak kapanış etkinliğiyle sona erecek.