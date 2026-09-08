GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Üniversite eğitimi için farklı şehirlere gidecek binlerce öğrencinin beklediği 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB yurt başvuru sonuçları resmi olarak ilan edildi. Açıklama bizzat Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı.

Yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Bakan Bak, "Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET'TEN SORGULANABİLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet platformu üzerinden sorgulanabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar, "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" sekmesi aracılığıyla sonuçlarına erişebiliyor.

KAYIT TAKVİMİ VE YEDEK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLIYOR

Sonuçların kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte gözler kayıt ve yedek yerleştirme takvimine çevrildi. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanan adaylar, belirtilen süre içerisinde taahhütname onayı verip ilk ücreti yatırarak işlemlerini tamamlayacak. Boş kalan kontenjanlar ve ilk etapta yerleşemeyen öğrenciler için ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yedek yerleştirme bültenleri yayımlanmaya devam edecek.