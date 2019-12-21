GSO-MEM'de İstihdam Fuarı Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GSO-MEM'de İstihdam Fuarı Yapıldı - Son Dakika Ekonomi

GSO-MEM'de İstihdam Fuarı Yapıldı

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) eğitim alan kursiyerlerin iş sahibi olabilmeleri amacıyla istihdam fuarı düzenlendi.

GSO-MEM'de İstihdam Fuarı Yapıldı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) eğitim alan kursiyerlerin iş sahibi olabilmeleri amacıyla istihdam fuarı düzenlendi.


11 firmanın katılımıyla, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın (BMZ) finansman desteği ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında yürütülen "PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi" kapsamında eğitim gören yaklaşık 250 kursiyerin iş bulabilmeleri amacıyla yapılan fuar GSO-MEM'de gerçekleştirildi.


GSO-MEM'de proje kapsamında, Gaziantep sanayisinin 2019 yılı itibarı ile en fazla ihtiyaç duyduğu istihdam konularına göre eğitimler düzenleniyor.


İşverene Yüzde 50 Brüt Maaş Desteği


GSO-MEM'de eğitim alan kursiyerlerin istihdam fuarı ile iş bulmaları neticesinde, İŞKUR ile ortaklık yapılarak kursiyerlerin İŞKUR kayıtları da yapılıyor ve kursiyerleri istihdam eden firmalara 6 aya kadar varan sürelerde brüt yarım maaş desteği sağlanıyor.


PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında hem sanayiciler için hem de kursiyerlerin oryantasyon dönemine katkı amacıyla verilen bu destek iki tarafa da önemli avantajlar sunuyor.


Temmuz 2019'dan buyana proje kapsamında kursiyerlere ahşap işleme, ambalaj ve paketleme, bilgisayar destekli çizim, bilgisayar destekli reklam ve tasarım, bilgisayarlı muhasebe, bobin makine operatörü, CNC tezgahları ve programlama, dış ticaret elemanı, elektrik-bakım onarım, endüstriyel otomasyon, gazaltı (mıg-mag) kaynakçılığı, giyim üretiminde temel işlemler, halı çitici, halı konfeksiyon elemanı, mekanik bakımcı, örtülü elektrod ve ark kaynağı eğitimi, pamuk tarakçı, plastik enjeksiyon elemanı, PVC doğrama elemanı, ramayöz makine operatörü, ring iplik elemanı, temel ayakkabı tasarımcısı, tornacı, trikotaj operatörü, yönetici asistanı, yuvarlak örme makinesi eğitimleri veriliyor. Projeden Suriyeli kursiyerler de yararlanmakta olup, mesleği olan olmayan kişilere meslek edindirme kursları da veriliyor.


Eğitim konularına göre 3 hafta veya 3 ay arasında değişen kurslarda kursiyerlere iş sağlığı, hijyen, beden dili eğitimleri de veriliyor - GAZİANTEP

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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