GSS Primlerine Yüzde Yüz Artış

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerindeki artışa dikkat çekerek "İktidar GSS priminde yüzde yüz artış yaparken; asgari ücret yüzde 27, sadaka gibi verdikleri bin lirayı saymazsak SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,19, memur emeklilerine ise yüzde 18,60 oranında zam yaptı. İktidar kaşıkla verdiği zammı kepçeyle geri aldı, yaptığı her işte olduğu gibi faturayı yine vatandaşa kesti" dedi.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primindeki artışın yeni asgari ücretle birlikte daha yükseleceğine dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen emekli, dul ve yetim aylıklarından yüzde 25'e kadar SGK kesintisi yapılmasının önünün açıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, 1 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme ile yüzde 3'ten, yüzde 6'ya çıkarıldı. Bu artış özellikle sigortalı olmayanlar için ek bir yük anlamına geliyor. Genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen kişiler için ise uygulanacak GSS tutarı, zam öncesi 780 TL iken, zam sonrası bin 560 TL'ye yükseldi. Primler asgari ücret üzerinden hesaplandığı için, 1 Ocak 2026 itibarıyla belirlenen asgari ücret artışı, GSS primini tekrar yükseltti. Yeni asgari ücretle birlikte prim tutarı 2 bin liraya kadar çıkıyor. Bu artış, doğrudan vatandaşın cebine vurulan bir darbedir.

"İktidar kaşıkla verdiği zammı kepçeyle geri aldı"

İktidar GSS priminde yüzde yüz artış yaparken; asgari ücret yüzde 27, sadaka gibi verdikleri bin lirayı saymazsak SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,19, memur emeklilerine ise yüzde 18,60 oranında zam yaptı. İktidar kaşıkla verdiği zammı kepçeyle geri aldı, yaptığı her işte olduğu gibi faturayı yine vatandaşa kesti. GSS yükü, özellikle dar ve orta gelir grubunun bütçesini zora sokacak.

"Maaştan yüzde 25 kesinti yapmak; emekliyi açlığa, dul ve yetimi yoksulluğa mahkum etmektir"

Öte yandan 1 Ocak itibarıyla, emekli, dul ve yetim aylıklarından yüzde 25'e kadar SGK kesintisi yapılmasının önü açıldı. Bu, milyonlarca insanın maaşının dörtte birini gasbetmektir. Türkiye'de bugün emekli aylığı ile geçinmek mümkün değilken, bu maaştan bir de yüzde 25 kesinti yapmak; emekliyi açlığa, dul ve yetimi yoksulluğa mahkum etmektir. SGK'nın yıllardır biriken açıklarının faturasının emeklilerimizden çıkarılması kabul edilemez. Emeklinin, dulun, yetimin lokmasına göz dikilemez."