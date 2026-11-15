GTA 6 çıkış gününde ABD\'de 12,5 milyon kişi işe gitmeyebilir

Oyun meraklılarının uzun süredir beklediği Grand Theft Auto (GTA) VI'nın, henüz piyasaya çıkmadan çalışma hayatını da etkilemeye başladı. ABD'de yapılan bir araştırma, milyonlarca kişinin oyunu çıktığı ilk gün deneyimlemek için işine veya okuluna ara vermeyi düşündüğünü ortaya koydu.

12,5 MİLYON KİŞİ İŞE VEYA OKULA GİTMEYEBİLİR

PCMag tarafından gerçekleştirilen araştırmada, GTA 6'nın çıkış tarihi olan 19 Kasım Perşembe günü yaklaşık 12,5 milyon kişinin işe veya okula gitmeyebileceği hesaplandı.

Ancak söz konusu rakam, çalışanların yaptığı kesinleşmiş izin başvurularını değil, anket sonuçlarından hareketle oluşturulan tahmini yansıtıyor.

Araştırmaya göre ABD'deki yetişkin oyuncuların yüzde 8'i oyun için işten izin alabileceğini belirtiyor. Z kuşağındaki oyuncularda ise bu oran yüzde 13'e yükseliyor.

Bununla birlikte yetişkinlerin yüzde 68'i, GTA 6'yı piyasaya çıktığı dönemde oynamayı düşünmediğini ifade ediyor.

7 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANA İZİN

Teknoloji şirketi Logitech, GTA 6'nın çıkış gününde 7 binden fazla çalışanına izin verdi. Başka şirketlerin de çalışanlarına benzer kolaylıklar sağladığı öne sürülürken, Logitech'e ilişkin iddia şirket tarafından doğrulanmış değil.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA IV’nın ilk olarak 19 Kasım 2026'da oyun konsolları için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyunun ön siparişlerden 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği de iddia ediliyor. Ancak bu tutara ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.