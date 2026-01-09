GTB'den Gazetecilere Kutlama Mesajı - Son Dakika
09.01.2026 11:39
GTB Başkanı Tiryakioğlu ve Akıncı, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Basın mensuplarının, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde kritik bir görev üstlendiğini kaydeden GTB Başkanları, yayımladıkları mesajda, "Basın; demokrasinin güçlenmesi, toplumsal bilincin oluşması ve kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşması açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Gazetecilik mesleği, yalnızca haber aktarmaktan ibaret olmayıp; gerçeğin izini sürmeyi, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ve kamu yararını öncelemeyi gerektirir. Bu yönüyle basın mensuplarımız, halkın sesi ve vicdanı olma görevini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. İletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, bilgiye erişim kolaylaşırken bilgi kirliliği de artmıştır. Bu durum, gazetecilerin doğru, teyit edilmiş ve güvenilir bilgi sunma sorumluluğunu daha da önemli hale getirmiştir. Meslek ilkelerine bağlı kalarak görev yapan basın emekçileri, kamuoyunun sağlıklı yönlendirilmesinde ve demokratik kültürün güçlenmesinde kilit bir rol üstlenmektedir. Gaziantep basınımız ise yalnızca haber aktarmakla kalmayıp; şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de önemli katkılar sunmaktadır. Yerel basın mensuplarımız, Gaziantep'in sesi olarak kentteki gelişmeleri kamuoyuna aktaran, toplumsal farkındalığı artıran güçlü bir iletişim köprüsüdür. Kamu yararını gözeterek, büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, meslek hayatlarında sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

