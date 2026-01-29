GTO'dan Kan Bağışı ve Ekonomik Değerlendirme - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

GTO'dan Kan Bağışı ve Ekonomik Değerlendirme

29.01.2026 10:10
Gaziantep Ticaret Odası, ocak meclis toplantısında kan bağışı kampanyası ve ekonomik durumu ele aldı.

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur Başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2026 yılının ilk meclis toplantısının açılış konuşmasında Gaziantep Ticaret Odasının geleneksel olarak düzenlediği kan bağışı kampanyasına değinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Biliyorsunuz 8 Şubat'ta şehrimize Gazi ünvanı verilişinin 105. yılını kutlayacağız. Bu vesileyle destansı mücadeleyle Kurtuluş meşalesini yakan, büyük zorluklara rağmen düşmanla kahramanca mücadele eden atalarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Uzun yıllardır da bu şanlı günü anmak için 'Canıyla tarih yazanların torunları, kanıyla hayat kurtarıyor' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Kızılay Gaziantep iş birliği ile 9. kez düzenleyeceğimiz Geleneksel Kan Bağışı Kampanyamız için bütün hemşehrilerimizi 6 Şubat Cuma günü GTO'ya davet ediyoruz" dedi.

Ocak ayı meclis toplantısında GTO faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı konuşmada küresel ekonomide yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, "Son iki yıldır dünyada küreselleşmenin yok olmaya başladığı aşikar. Korumacılığın, ticaret savaşlarının ve jeopolitik risklerin belirlediği yeni bir düzen oluşmaya başladı. Özellikle 2025 yılı, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileriyle birlikte ticaret politikalarındaki belirsizliğin tarihi zirvelere çıktığı bir yıl oldu" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika başlıklarında yaptığı açıklamaların bu tabloyu daha da sertleştirdiğini belirten Yıldırım, Venezuela, İran, Suriye ve Grönland üzerinden verilen mesajların, dünya siyasetinin hala enerji, güvenlik ve güç rekabeti ekseninde şekillendiğini açıkça ortaya koyduğunu, bu açıklamaların küresel enerji piyasalarını, bölgesel dengeleri ve müttefiklik ilişkilerini doğrudan etkilediğini söyledi.

"Türkiye için stratejik yaklaşım her zamankinden daha kıymetli"

Bu gelişmelerin Türkiye açısından çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Küresel ölçekte verilen her sert mesaj, enerjiden güvenliğe, ticaretten diplomasiye kadar Türkiye'nin denge siyasetini daha da kritik hale getiriyor. Bu nedenle Türkiye için soğukkanlı, çok yönlü ve stratejik bir yaklaşım her zamankinden daha kıymetlidir. Değişen dünya dengeleri, Türkiye'nin pazarlık gücünü ve etki alanını artırmaktadır. Korumacılık ve jeopolitik riskler nedeniyle üretimin yakın ve müttefik coğrafyalara kayması; coğrafi konumu ve sanayi altyapısıyla Türkiye'yi küresel ticarette öne çıkaran bir unsur haline getirmektedir. Ancak bu fırsatların değerlendirilebilmesi için; içeride rekabetçi, öngörülebilir ve istikrarlı bir iktisadi zemin, dışarıda ise etkili ve çok yönlü bir dış ekonomik strateji gerekmektedir" şeklinde konuştu.

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldırım, "Önümüzdeki yıl yüksek büyüme beklentilerinden ziyade denge, sabır ve istikrar yılı olarak karşımızda durmaktadır. Riskler vardır ancak Türkiye'nin coğrafi konumu, sanayi altyapısı ve üretim kapasitesi yeni küresel düzende önemli bir avantaj sunmaktadır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

11:41
