Güçlü Türkiye Vurgusu

31.01.2026 17:16
Bakan Tunç, terörsüz bir Türkiye ve aile politikalarının önemini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörün olmadığı, insanlarımızın geleceğe huzurla baktığı, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin garanti altına alındığı güçlü bir Türkiye'yi inşallah milletimizle inşa edeceğiz. Bunun gayreti, sorumluluğu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Tunç, AK Parti Kadın Kolları tarafından Bartın Öğretmenevi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" programında yaptığı konuşmada, çalıştayı oldukça anlamlı bulduğunu ve burada kadınların aileyle ilgili yöneltilen sorulara verdikleri cevapların mutlaka ilgili bakanlıklara, yürütmeye intikal ettirileceğini belirtti.

Ailenin toplumun temeli olduğunu, bu anlamda özellikle aile politikalarının önem taşıdığını vurgulayan Tunç, "Ailenin korunması çok önemli. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmemiz lazım. Onları kötü alışkanlıklardan korumanın en önemli yolu aile kurmalarını sağlamak. Dolayısıyla ailelerin sayısını artırmamız lazım. Aileyi tehdit eden akımlara da hiç fırsat vermeyeceğiz. Özellikle bu konuda aldığımız tedbirler, yapacağımız yasal düzenlemeler var. Maalesef küresel bazı sapkınlıklar, bunların propagandası, ne medeniyet anlayışımıza ne dinimize ne geleneğimize uyan birtakım sapkınlıklar var. Bu sapkınlıklardan ailelerimizi koruyacağız." diye konuştu.

Bakan Tunç, özellikle çocukların, çevresindeki tehlikelere karşı en korumasız toplum kesimi olduğunu, bundan dolayı onların korunmasının önem taşıdığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Sanal alem, sanal dünya, internet... Elinde telefon ne yaptığını görmüyoruz, bilmiyoruz. Gencimiz, çocuğumuz odasına çekiliyor, her türlü riske açık, dolandırıcılığa açık, her türlü istismara da açık. Dolayısıyla bu tehditlerden özellikle bu tehlikelerden yavrularımızı korumak durumundayız. Bu konuda çalışmalar var. Özellikle çocukların ve gençlerin yasa dışı bahis, sanal kumar gibi tehlikelerden uzak tutulması yine gençlerimizin uyuşturucu illetinden uzak tutulması. Bugüne kadar yapılanlara ilaveten yapacağımız çalışmalarla bunları da tüm bakanlıklar olarak takip ediyoruz."

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Bartın Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu'na da katılan Tunç, milletin huzur ve güvenliğini daha da tahkim ederek "Türkiye Yüzyılı"na başlamak istediklerini söyledi.

Tunç, 41 yıldır devam eden terör belasından kurtulmanın mücadelesini verdiklerini, terörün silah bırakmasıyla gerek içeride gerek dışarıda "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge"yi başaracaklarını dile getirerek, "Terörün olmadığı, insanlarımızın geleceğe huzurla baktığı, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin garanti altına alındığı güçlü bir Türkiye'yi inşallah milletimizle inşa edeceğiz. Bunun gayreti, sorumluluğu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

