Güdül'de köylü pazarı kurulacak - Son Dakika
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Güdül'de köylü pazarı kurulacak

14.08.2022 17:23
Güdül'de köylü pazarı kurulacak

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede köylü pazarı kurulacağını duyurdu.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede köylü pazarı kurulacağını duyurdu.

Yalçın, yaptığı açıklamada gelen talepler doğrultusunda ilçe merkezinde köylü pazarının 21 Ağustos Pazar gününden itibaren açılacağı ifade etti.

Güdül ilçesine, sakin şehir vasfıyla ziyarete ve konaklamaya gelen çok sayıda insan bulunduğuna işaret eden Yalçın, "İlçemizi ziyaret edenler, taze meyve ve sebze alabilecekler. Köylümüz de bağında bahçesinde yetiştirdiği ürünleri, köylü pazarına getirerek satışa sunarken ürününe değer katmış olacak, para kazanacak." açıklamasında bulundu.

"Yerel üret, yerel tüket" sloganıyla yola çıktıkları belirten Yalçın, "Üreticiyle halkın en verimli buluşma noktası olan köy pazarı, ilçe halkına, ilçemizi ziyaret ederek alışveriş yapacaklara hayırlı olsun. Burada, köylümüz, ilçemizin sessiz ve sakinliğine yakışır bir şekilde, bağırmadan, çağırmadan ürünlerini satma imkanı bulacak. Belediye olarak halkımızdan gelen talepleri değerlendirerek o yönde hareket etmeye davam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Muzaffer Yalçın, Hisarcık, Güdül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güdül'de köylü pazarı kurulacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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