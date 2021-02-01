Güdül'de ağaçta mahsur kalan kuşu belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Ankara'nın Güdül ilçesinde, ipe dolandığı için bir ağaçta mahsur kalan kuş, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sorkun Mahallesi'nde karla mücadele çalışması yürüten belediye ekipleri, bir ağacın tepesindeki kuşun uçamadığını fark etti.

Bunun üzerine iş makinesinin kepçesi yardımıyla ağacın tepesine çıkan belediye işçisi, kuşun ipe dolandığını ve bu nedenle uçamadığını tespit etti.

İplerden kurtarılan kuş doğaya salındı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, duyarlı davranışları dolayısıyla işçileri tebrik etti.