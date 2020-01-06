Güdül'de yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri hizmete açıldı - Son Dakika

Güdül Belediyesinin eski pazar yerine inşa ettirdiği kapalı pazar yeri hizmete açıldı.

Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan, günümüz modern çizgisine uygun olarak yapılan kapalı pazar yeri, otopark ve düğün salonu binasının pazar yeri olan kısmı, pazarcı esnafının hizmetine açıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleşen açılışa Güdül İlçe Kaymakamı Doğan Dinç, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, daire amirleri ve vatandaşlar ile pazarcılar katıldı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kış günlerinde pazarcı esnafının soğukta bırakmadan, pazar yerini açarak halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

Halkın pazarda rahatlıkla alışveriş yapmasına imkan sağladıklarını belirten Yalçın, "Birçok yatırımımız davam ediyor. Bunları da bir bir halkın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bugün pazar yeri olarak kullanılan alan, pazar olmadığı sürelerde kapalı otopark olarak hizmet verecek. Ayrıca en üst katı da düğün salonu olarak inşa edildi. .Bu salon, otopark ve kapalı pazar yeri ilçede önemli bir rahatlama sağlayacak." dedi.