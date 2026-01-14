Güdül Kaymakamı Akar, şehit polisin ailesini ve kabrini ziyaret etti

Güdül Kaymakamı Naim Akar, beraberindeki heyetle, polis memuru Mustafa Altındal'ın şehit edilişinin yıl dönümünde şehidin ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Kaymakam Akar, Belediye Başkan Yardımcısı Münir Atalay, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç ile birlikte, şehidin Yeşilöz Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim ve dualar okunan kabir ziyaretinin ardından Akar ve beraberindekiler şehidin annesi Nigar Altındal'ın evine gitti.

Kaymakam Akar, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Tekrardan başınız sağ olsun." dedi.

Şehit annesi Nigar Altındal da oğlunun şehadetinin yıl dönümünde kendilerini ve oğlunun kabrini ziyaret eden Kaymakam ve beraberindekilere teşekkür etti.

Polis memuru Mustafa Altındal, Ankara'da 13 Ocak 2016'da olay yeri inceleme çalışması yapan ekiplerin silahlı saldırıya uğramaları sonucu şehit olmuştu.