Gülben Ergen sahnede bayıldı - Son Dakika
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Gülben Ergen sahnede bayıldı

07.05.2022 22:46

Gülben Ergen sahnede bayıldı Ambulansa alınan sanatçının tedavisi sürüyor Düzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede bayıldı.

Gülben Ergen sahnede bayıldı

Ambulansa alınan sanatçının tedavisi sürüyor

DÜZCE - Düzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede bayıldı. Ambulansa alınan sanatçının tedavisi sürüyor.

Düzce'de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı. Bayılan sanatçıya ilk müdahaleyi alanda bulunan sağlık ekipleri yaptı. Ambulansa alınan Gülben Ergen'e müdahale devam ediyor.

Sanatçının baygınlık geçirmesi sevenlerini de üzdü. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Gülben Ergen sahnede bayıldı
Gülben Ergen sahnede bayıldı
Gülben Ergen sahnede bayıldı
Gülben Ergen sahnede bayıldı

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Gülben Ergen, Konser, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gülben Ergen sahnede bayıldı - Son Dakika


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