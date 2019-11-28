Son Dakika Haberleri: Gülben Ergen suç duyurusunda bulunmuştu... Yeşim Salkım hakkında karar verildi!
Son Dakika Magazin Gülben Ergen suç duyurusunda bulunmuştu... Yeşim Salkım hakkında karar verildi! - Son Dakika Magazin

Gülben Ergen suç duyurusunda bulunmuştu... Yeşim Salkım hakkında karar verildi!

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşim Salkım hakkında dava açılmasına gerek görmeyerek takipsizlik kararı verdi.

Gülben Ergen suç duyurusunda bulunmuştu... Yeşim Salkım hakkında karar verildi!, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşim Salkım hakkında dava açılmasına gerek görmeyerek takipsizlik kararı verdi.


Kararda, Salkım'ın katıldığı programdaki sözlerinin bilirkişi incelemesine gönderildiği ancak herhangi bir tehdit ya da hakaret suçuna rastlanmadığı belirtildi.


Savcılık, Salkım'ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek kamu adına dava açılmasına yer olmadığına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşim Salkım, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:38 
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