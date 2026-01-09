Güler, PMD'yi Ziyaret Etti

AK Parti Grup Başkanı Abbullah Güler ve beraberindeki milletvekilleri Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Güler ve milletvekilleri PMD'yi Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaret ettiler.

Abdullah Güler, Suriye'deki gelişmeler konusunda sorulan soruya, "Biz diyoruz ki biz sadece PKK'nın silah bırakması değil mesele. PKK ile birlikte onun bileşenleri, türevleri ne varsa bu yapısal anlamda tamamının bu sürece dahil olması lazım. Ama çok acı bir şey. Orada sadece Araplar, sadece Kürtler, Müslümanlar yok. Orada Yezidiler var, başka mezhep inanç gruplar var. Bunların tamamını toplumsal barış ve huzur için orada bir arada yaşamalarını arzuluyoruz. Kamu düzeninin sağlanması lazım, orada üniter yapının, toprak bütünlüğünün korunması lazım. Ama ısrarla birileri bize açıkça böyle yalan söyleyerek, bakın söylüyorum üstüne basın, yalan söyleyerek efendim biz barış istiyoruz diyerek arkadan silah gösteriyor. Kimseyi kandıramazsın. Barış diyen insanların da silahı olmaz. Hoşgörü diyen insanların da şiddet çağrısı olmaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak her türlü desteği vereceklerini söyleyen Güler, "Suriye'nin artık ayağa kalkması lazım. Alt yapıda şehirlerin yeniden inşasına, kamu düzenine sağlanması adına, bütün o kurumsal yapıların yeniden ihdas edilmesine. Biz tüm birikimimizle, tüm imkanımızla destek olacağız diyoruz. Ama yok ısrarla birileri kaos devam etsin, kamu düzeni bozulsun, biz başka ülkelerin taşeronu olmaya meyilliyiz, meraklıyız diyen bir yapı var. Buna da ne Suriye halkları, bakın oradaki hiçbir toplumun, ne de şu andaki meşru Suriye yönetimi izin vermez. Hiçbir ülke izin vermez" şeklinde konuştu.

İran'a saldırı ihtimaline ilişkin soruya Güler, "İran'daki dışarıdan müdahalelere normal bakmamız mümkün değil. Ben bir an önce İran'da da o toplumsal güvenliğin, kamu düzeninin, iç huzurun bir an önce sağlanmasını arzu ediyoruz. Bizim İran'la geçmişten bugüne derin bağlarımız ve geçmiş tarihi ilişkilerimiz var. Buradaki bir iç karışıklık, huzursuzluk ciddi manada bizim buradaki hem sınır güvenliğimizi hem milli güvenliğimizi tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Bu konuda bizim de elimizden geldiği kadar bütün komşularımızın kamu düzeni sağlanmış, otoritesi tesis edilmiş, iç karışıklığın, iç savaşın olmayacağı noktasında bizim arzumuz var. Bu konuda elimizden ne geliyorsa bizim bütün bölge ülkelerinde, komşu ülkelerinde biz destek oluyoruz. Çünkü doğrudan bizi ilgilendiriyor, doğrudan bize zarar veriyor. Geçmişte de bunların birçok örneğini yaşadık. Bundan sonra bu kadar tecrübeden sonra tekrar yaşamak, tekrar bu sıkıntıların içerisinde yer almayı biz arzu etmiyoruz" diye konuştu.

Site aidatlarına ilişkin soruya Güler, "Kat Mahallelikleri Genel Kurulu'nda genel yetki alınıyor. Sonra da birçok aidat o ihtiyaçları karşılığında yıl ortasında veya belli dönemlerde arttırılıyor. Oradaki site yönetimindeki maliklerine yönlendiriliyor. Burada Kat Mahallelikleri Genel Kurulu'nda açıkça o proje açıklanmak suretiyle, proje Genel Kurulu'na sorulmak suretiyle olay alınarak yapılacak. Böyle oldu bittiyle bir anda yıl içerisinde misalen 5 bin lira aidat alıyorsunuz. Bir anda acil ihtiyaç adı altında farklı sosyal alanlarda yapım işi, farklı bölgelerde tamirat işi gibi veya diğer yerlerde yedek parça değişimi gibi doğal üstü bir anda yıl ortasında farklı aidatlarla karşı karşıya kalınmasını arz etmiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA