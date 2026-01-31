Güller ve Günahlar'da Romantik Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Güller ve Günahlar'da Romantik Anlar

Güller ve Günahlar\'da Romantik Anlar
31.01.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep ve Serhat'ın Galata Köprüsü'ndeki duygu dolu sahneleri, nostaljik anlar sunuyor.

KANAL D'nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle izleyiciyi İstanbul'un büyülü atmosferinde duygu yüklü bir yolculuğa çıkarıyor. Zeynep ve Serhat'ın Galata Köprüsü'ndeki anları, romantizmi ve nostaljiyi aynı karede buluşturuyor.

İLK MAAŞ, BÜYÜK SÖZ

Zeynep'in öğretmenlikte aldığı ilk maaş, sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda geçmişte verilen bir sözün de karşılığı oluyor. Serhat'a verdiği 'balık ekmek' sözünü tutan Zeynep, onu Galata Köprüsü'ne götürüyor. İkili, vapur sesleri ve tarihi İstanbul manzarası eşliğinde unutulmaz anlar yaşıyor.

ESKİ İSTANBUL'UN RUHUNU EKRANA TAŞIYOR

Galata Köprüsü, vapurlar, martılar ve tarihi doku. Bölüm boyunca izleyiciye nostalji yaşatan sahneler, dizinin romantik tonunu zirveye taşıyor. Balık ekmek molası ise bölümün en sıcak ve en çok konuşulacak anları arasında yer alıyor.

KAMERA ARKASINDA DA NEŞE VAR

Bu özel sahneler yalnızca ekrana değil, set arkasına da yansıdı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in çekim aralarında verdikleri samimi pozlar, eğlenceli halleri ve İstanbul manzarası eşliğinde yaşanan keyifli anlar, dizinin enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.

NGM imzalı, Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Galata Köprüsü, Televizyon, Magazin, Kanal D, Kültür, Ekmek, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güller ve Günahlar'da Romantik Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 14:41:35. #7.11#
SON DAKİKA: Güller ve Günahlar'da Romantik Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.