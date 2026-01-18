Güller ve Günahlar'da Şok Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Güller ve Günahlar'da Şok Gelişmeler

Güller ve Günahlar\'da Şok Gelişmeler
18.01.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dizi izleyicilere büyük sürprizler sunarak reytinglerde zirve yaptı. Zeynep 'Tecer' dedi.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, günahların bir bir ortaya saçıldığı ve herkesin kendi bedelini ödediği bölümüyle cumartesi akşamına damgasını vurdu. Serhat, abisi Cihan'ın gerçek yüzünü sonunda öğrendi. Hamileliğini koz olarak kullanan Berrak, büyük bir acı yaşayarak bebeğini kaybetti. Tibet'in karanlık işlerinin faturasını oğlu Aksel hayatıyla ödedi. Kader'i evlatlık alabilmek için gizlice evlenen Serhat ve Zeynep'in birlikteliği magazin gündemine düştü. Tüm karakterlerin hayatlarında kırılmaların yaşandığı bölüm, hem sosyal medyada hem de reytinglerde zirveye yerleşti.

ZEYNEP, TECER OLDUĞUNU İLAN ETTİ

Kendi gününün lideri olan Kanal D dizilerinden Güller ve Günahlar'da bölümün en çarpıcı anı final sahnesinde yaşandı. Berrak'ın evliliklerini ifşa etmekle tehdit ettiği Serhat, ona kendi silahıyla karşılık verdi. Zeynep, Serhat'ın birlikte röportaj verme teklifini kabul ederek "Tecer" olduğunu tüm Türkiye'ye ilan etti. Taşların yerinden oynadığı geceyi Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde lider bitirdi. Tüm Kişiler'de izlenme oranı 8,57 ve izlenme payı 22,22 olarak kayıtlara geçen sevilen yapım, AB'de 6,00 izlenme oranı ve 17,36 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 6,64 izlenme oranı ve 17,62 izlenme payına ulaştı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Televizyon, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güller ve Günahlar'da Şok Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi 16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor

17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 17:55:57. #7.11#
SON DAKİKA: Güller ve Günahlar'da Şok Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.