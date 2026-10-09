Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi - Son Dakika
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Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi

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Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan\'ın avukatı korumalarla geldi
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında dikkat çeken bir ayrıntı yaşandı. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, adliyeye korumalar eşliğinde geldi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Davada, Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

AVUKAT ADLİYEYE KORUMALARLA GELDİ

Duruşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok'un adliyeye korumalar eşliğinde geldiği görüldü.

GÖZLER DURUŞMADAN ÇIKACAK KARARDA

Güllü'nün ölümüyle ilgili yargılama devam ederken, ikinci duruşmada yaşanacak gelişmeler ve mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk durumuna ilişkin değerlendirme de duruşmada takip edilecek konular arasında yer alıyor.

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