Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan\'ın avukatı korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında dikkat çeken bir ayrıntı yaşandı. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, adliyeye korumalar eşliğinde geldi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Davada, Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
AVUKAT ADLİYEYE KORUMALARLA GELDİ
Duruşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok'un adliyeye korumalar eşliğinde geldiği görüldü.
GÖZLER DURUŞMADAN ÇIKACAK KARARDA
Güllü'nün ölümüyle ilgili yargılama devam ederken, ikinci duruşmada yaşanacak gelişmeler ve mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk durumuna ilişkin değerlendirme de duruşmada takip edilecek konular arasında yer alıyor.
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