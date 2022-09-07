Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü

Kaynak: AA

Ali Hamza Pehlivan, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin Valisi Pehlivan: 'Hedefimiz, amacımız yangını en kısa sürede kontrol altına almak' - Son Dakika

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