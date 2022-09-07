Gülnar'daki orman yangını
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın açıklamaları MERSİN - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Ali Hamza Pehlivan, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Mersin Valisi Pehlivan: 'Hedefimiz, amacımız yangını en kısa sürede kontrol altına almak' - Son Dakika
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