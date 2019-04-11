Son Dakika Haberleri: Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'a Ziyaret

Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'a Ziyaret

1 saat önce

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek ve yönetim kurulu üyeleri, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ı ziyaret etti.

Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'a Ziyaret, System.String[]
Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek ve yönetim kurulu üyeleri, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ı ziyaret etti.

Başkan Civelek, yeniden belediye başkanlığına seçilen Demirtaş'a hayırlı olsun temennisinde bulunduklarını belirterek, "Gülüç'te yaptığınız başarılı çalışmaların devamını diliyoruz." dedi.

Demirtaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gülüç'ü bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istediklerini, bu doğrultuda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:47 Kaynak: AA
Cevdet Civelek, Mustafa Demirtaş, Gülüç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeye Dayandı NBA'de Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu Metropolden Sıkılıp Çocukluk Hayalini Köyünde Gerçekleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:22:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]