Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'a Ziyaret
1 saat önce
Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek ve yönetim kurulu üyeleri, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:47 Kaynak: AA
Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek
ve yönetim kurulu üyeleri, Gülüç
Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş
'ı ziyaret etti.
Başkan Civelek, yeniden belediye başkanlığına seçilen Demirtaş'a hayırlı olsun temennisinde bulunduklarını belirterek, "Gülüç'te yaptığınız başarılı çalışmaların devamını diliyoruz." dedi.
Demirtaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gülüç'ü bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istediklerini, bu doğrultuda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
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