Gümrük Günü'nde Başkanların Vurgu

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Avrupa Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından Gümrük Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı.

ASB'deki törende Başkan Topak, gümrük çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

Ülke ekonomisinin gelişmesinde, ticaretin güvenli ve düzenli bir şekilde sürdürülmesinde gümrük teşkilatının üstlendiği kritik role değinen Topak, gümrük çalışanlarının özverili çalışmalarının her zaman takdire şayan olduğunu ifade etti.

Başkan Sarıkurt, kursiyerleri ziyaret etti

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Lavanta Kadın Eğitim Merkezi'nde devam eden kursları ziyaret etti.

Başkan Sarıkurt, geleneksel sanatların modern dokunuşlarla hayat bulmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Kadın Eğitim Merkezinin, kadınların hem sosyalleşebileceği hem de yeni beceriler kazanarak üretime katılabileceği bir merkez olmaya devam ettiğini aktaran Sarıkurt, merkezde düzenlenen kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarınıın taktire layık olduğunu ifade etti.

Kursiyerler, Sarıkurt'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.