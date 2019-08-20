Son Dakika Haberleri: Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854...

1 saat önce

Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854 gram eroin ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854..., System.String[]
Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854 gram eroin ele geçirildi. - ANKARA
Gürbulak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı Bayramda kaybolan genç, bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömülmüş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:40:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]