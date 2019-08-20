Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854...
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Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak
Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854 gram eroin ele geçirildi. - ANKARA
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