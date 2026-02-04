Gümrükçü, Washington'da Atlantic Council Toplantısına Katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da Amerikan düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, Vaşington'da, Atlantic Council tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına iştirak etmiş ve Türkiye-ABD ilişkileri, NATO ve bölgesel meseleler hakkında katılımcıların sorularını yanıtlamıştır" ifadelerine yer verildi.