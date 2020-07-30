Gümüşhacıköy SYDV'den 626 aileye bayram yardımı - Son Dakika

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 626 aileye bayram yardımı yapıldı.

Kaymakam Yunus Emre Fırat, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 626 aileye 250'şer lira olmak üzere toplamda 156 bin 500 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara SYDV olarak yardımda bulunduklarını belirten Fırat, "Devletin şefkat eli olan SYDV mütevelli heyeti, ihtiyaç sahibi, sosyal güvencesi olmayan aileleri tespit etti. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her aileye 250 lira nakdi yardım yapıldı." dedi.