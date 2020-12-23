Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen: "Mal varlığımız borcumuzu 10 kez ödeyecek büyüklükte" - Son Dakika

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, belediyenin mal varlığının borcunu 10 kez ödeyecek büyüklükte olduğunu söyledi.

Çimen, makamında düzenlediği toplantıda, bazı basın yayın organlarında Gümüşhane Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bilgilerle ilgili haberlere yer verildiğini belirtti.

Sayıştay'ın raporuna internetten erişilebildiğini dile getiren Çimen, denetim raporlarındaki borç miktarının bir yılda yapılmadığını, önceki yıllardan aktarılarak gelen ve 2019 yılı sonu itibariyle toplam borcu ifade ettiğini vurguladı.

Çimen, belediyenin öz gelirlerinin yatırım yapılarak halkın hizmetine sunulması için yeterli miktarda olmadığına dikkati çekerek, "Hal böyle olunca da borçlanma yoluna gidilmiştir. Yapılan borçlanmalar belediyemizin sermaye üretim giderleri için yani pazar alanı binası, gençlik parkı, Sema Doğan Yaşam Alanı, sokak sağlıklaştırması, mezbahane, katı atık tesisi gibi yerler için kullanılmıştır. Bulgu listesinde de belirtildiği gibi, bulguların çoğu muhasebe kayıtlarıyla alakalı hesap hatalarından, sürekli güncellenen muhasebesel kodlar ve sistemsel hatalardan oluşmaktadır. Bu durum da usul hatasıdır, usulsüzlük değildir." dedi.

Oturup borçların ödenmesini beklemek için değil, hizmet için göreve geldiğinin altını çizen Çimen, son bir yılda 45 milyon lira borç ödediklerini, borçlarının 115 milyon liradan 70 milyon liraya gerilediğini aktardı.

Çimen, borçların neredeyse tamamının kamu borcu olduğunu ve 10 yılda ödeneceğini anlatarak, şu değerledirmede bulundu:

"Borçlanacağız, bu yatırımları ilimize kazandıracağız. Korkacak, abartılacak bir durumumuz yok. Mal varlığımız borcumuzu 10 kez ödeyecek büyüklükte. Halkımız müsterih olsun. Belediyemiz emin ellerde. Her şeyimiz şeffaf. Bizler usulsüzlük, hırsızlık yapmadık, yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu koltukların hakkını vereceğiz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek ve borçsuz bir belediye bırakacağız."

Raporda yer alan Kovid-19 ile ilgili kısmın tamamen bir yanlış algılamadan kaynakladığını belirten Çimen, "Raporu yazan arkadaşla görüştüm, kendisi bir önceki sayfada 'Kovid-19 sebebiyle' diye cümleye başlayıp sebep gösterirken, arka sayfada arkadaşlarımızın cevabını 'Kovid-19' diye yazıyor. Tam bir muamma. Arkadaşlar, 2020 yılına süregelen dönemde Kovid-19 dönemiyle tahsilatlarımızın azaldığını örnek gösteriyor. Ama gelin görün ki rapora sanki 2019'da Kovid-19'dan tahsil edememişler gibi eklenmiş."??? diye konuştu.