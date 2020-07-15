Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı - Son Dakika

Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

Gümüşhane'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.

Gümüşhane'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.

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Dün akşam şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek verilmesiyle başlayan program kapsamında bugün sabah tarihi Gümüşhane köprüsü üzerinde 15 Temmuz hain darbe gecesinin en çarpıcı karelerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.


Serginin açılışını yapan Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, kurum müdürü ve siyasi parti temsilcileri fotoğrafları inceledikten sonra Fatih Parkında ve cadde boyunca vatandaşlarla sohbet etti.


Buradaki programın ardından Kemaliye Camiinde tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Aynı heyet kent merkezindeki şehit mezarlarının ziyaret ederek dua etti.


Program kapsamında Gümüşhane Üniversitesinde telekonferans yöntemiyle 15 Temmuz konulu konferans gerçekleştirilecek, akşam saatlerinde de Fatih Parkında 15 Temmuz Anma programı icra edilecek. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı - Son Dakika
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