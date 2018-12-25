Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de 3 Oğlunu Vuran Babanın Yargılandığı Dava

Gümüşhane'de 3 Oğlunu Vuran Babanın Yargılandığı Dava

1 saat önce

Gümüşhane'de, tartıştığı oğullarından birini tabancayla öldürdüğü, 2'sini yaraladığı iddia edilen babanın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Gümüşhane'de 3 Oğlunu Vuran Babanın Yargılandığı Dava, System.String[]
Gümüşhane'de, tartıştığı oğullarından birini tabancayla öldürdüğü, 2'sini yaraladığı iddia edilen babanın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Necati Ö'nün (68) avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin 5 oğlunun evine saldırması sonucu saldırıya cevap verdiğini savunarak, hedef gözetmediğini ileri sürdü.

Sanık avukatı, suçun vasfının değişme ihtimaline karşın sanığın adli kontrol hükümlerince tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanık Necati Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Gümüşhane'de 4 Ekim 2017'de Necati Ö, tartıştığı oğulları Atilla Sait (42), Recep (40) ve Hicabi Ö'ye (44) tabancayla ateş etmiş, Hicabi Ö. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:43 Kaynak: AA

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