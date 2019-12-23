Gümüşhane'de AFAD Gönüllüleri buluştu - Son Dakika
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Gümüşhane'de AFAD Gönüllüleri buluştu

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen AFAD Gönüllüsü projesi kapsamında Gümüşhane'deki AFAD Gönüllüleri bir araya geldi.

Gümüşhane'de AFAD Gönüllüleri buluştu, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen AFAD Gönüllüsü projesi kapsamında Gümüşhane'deki AFAD Gönüllüleri bir araya geldi.


İl genelinde kayıtlı 68 gönüllüden 20'sinin buluştuğu etkinlikte gönüllüler İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bir araya geldikten sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak, Planlama, Risk Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürü Osman Taşdelen ve Eğitim Uzmanı Taşkın Okur'la birlikte yeni yapılan Afet Yerleşkesini gezdi.


Daha sonra Doğada Arama Kurtarma Eğitimi etkinliği kapsamında Tekke köyüne ulaşan gönüllüler, Çağırgan Baba türbesinden doğa yürüyüşüne başladı. Buradan Bahçecik köyü istikametine doğa yürüyüşü ve eğitimi gerçekleştiren heyet, eski Tekke taş evleri, şelale parkurundan Bahçecik köyüne ulaştı.


"Gümüşhane'de 68 AFAD Gönüllüsü var"


Yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada Gümüşhane genelinde 68 AFAD gönüllüsü olduğunu kaydeden AFAD İl Müdürü Mesut Bayrak, "Bugün 20 civarında gönüllüyle doğada arama kurtarma, yürüyüş yapma, tarihi ve doğal güzellikleri olan yerlerimize dikkat çekmek amacıyla bir organizasyon planladık. Etkinliğimizde ilk olarak kurumda toplandık. Afet yerleşkemizi gönüllülerimize tanıttıktan sonra Tekke köyünde bulunan Çağırgan Baba türbesini ziyaret ettik. Tekke-Bahçecik köyü istikametinde yürüyüş gerçekleştirdi. Tarihi bir parkur yürüdük. Eski Tekke taş evlerini gördük. Yerleşim alanlarını inceledik" dedi.


AFAD Gönüllüsü olmak için e-Devlet ve AFAD'ın internet sitesinden müracaatların yapılabildiğini kaydeden Bayrak, "Gönüllülerimizin daha da artmasını bekliyoruz. Gönüllüğe başvurusu AFAD'ın sitesinden veya e-Devlet üzerinden yapılıyor. Uzaktan eğitimleri geçtikten sonra afet gönüllüsü olunuyor. Bizde bu bağlamda Gümşühane'deki gönüllülerimizle kurum tanıtımı ve tanışma toplantıları yapmıştık. Şimdi de bir doğa yürüyüşü ve doğada arama kurtarma eğitimi şeklinde ilk eğitimimizi gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.


"2020 yılı içerisinde de çeşitli faaliyetlerimiz olacak"


AFAD Eğitim Uzmanı Taşkın Okur ise AFAD Başkanlığı'nın başlattığı Afet Gönüllüğü sistemi içerisinde Gümüşhane'de kayıtlı gönüllülerle bir ekip ruhu oluşturabilmek açısından güzel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gönüllülük faaliyetleriyle katılımcı arkadaşlarımızla yine 2020 yılı içerisinde de çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Fidan yetiştiriciliğinden, sevgi evleri, şehit yakınları ziyaretleri planlıyoruz. Ülke çapında gönüllülüğü ülke çapında yerleşik hale getirmek için yapılan çalışmalara Gümüşhane olarak katkı sağlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.


Etkinliğe katılan AFAD Gönüllüsü ve Gümüşhane Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4.sınıf öğrencisi Muhammet Vanlı ise "twitter üzerinden AFAD başkanımızın talebi doğrultusunda gençleri AFAD Gönüllüğüne davet etmesi üzerine e-devlet üzerinden başvuru yaptım. Gümüşhane AFAD koordinasyonunda davete icabet ettik. Önce yemekli tanışma programı düzenledik. Bugün doğada arama kurtarma çalışması hakkında bilgi aldık" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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