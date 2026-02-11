Gümüşhane'de Ayı ve Yavrusu Kamerada

GÜMÜŞHANE'nin kar kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek arayan ayı ve yavrusu görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı yaban hayatını olumsuz etkiledi. Karla kaplı yamaçta yiyecek arayan ayı ve yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklara ait yüksek çözünürlüklü kamerayla görüntülendi. Karla kaplı yamaçta yiyecek arayan ayı ve onu takip eden yavrusu kayıt altına alındı. Görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sanal medya hesaplarından, "Günün sorusu yaban hayatından geliyor! Bu anne ve yavrusunun karlar üzerindeki bu huzurlu ama şaşırtıcı yürüyüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? A) Mevsimleri şaşırdılar, erken uyandılar. Bu kışı hiç uyumadan geçirdiler. Sizce hangisi?" sorusuyla paylaşıldı.