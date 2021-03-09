Gümüşhane'de bir köyde karantina uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de bir köyde karantina uygulaması başlatıldı
09.03.2021 18:07
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinin Gürgenli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
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