GÜMÜŞHANE - Çitin tellerine sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Köpeğin sıkıştığı tellerden kurtarılması, Kabadayı'nın arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Eve dönerek telleri kesmek için pense alan Kabadayı, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Sesin geldiği noktaya yönelen Kabadayı, köpek yavrusunun çitin tellerine sıkıştığını fark etti.

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden ayrılan Sinan Kabadayı, köpek sesi duydu.

Gümüşhane 'de çitin tellerine sıkışan köpek yavrusu, yoldan geçen kişi tarafından kurtarıldı.

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