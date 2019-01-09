Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Kar Yağışı

Gümüşhane'de Kar Yağışı

1 saat önce

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından 236 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de Kar Yağışı, System.String[]
Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından 236 köy yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde başlayıp gece yarısı etkisini artıran kar yağışının ardından il genelindeki tüm okulların tatil edildiği Gümüşhane'de kar kalınlığı bir gün önceki kar yağışıyla birlikte il merkezinde 24 santimetreye ulaştı. Dün geceden sabaha kadar 11 santimetre kalınlığında yağış gerçekleşen Gümüşhane'de köy yollarının yüzde 81'i ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkilileri il genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle toplam 236 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kurum yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Tüm ilçelerimizde etkili olan kar yağışı sonucunda Merkez ilçede 43, Kelkit ilçemizde 65, Köse ilçemizde 11, Kürtün ilçemizde 28, Şiran ilçemizde 64, Torul ilçemizde 25 olmak üzere toplam 236 köy yolumuz ulaşıma kapandı" ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin okulların tatil olması ve yağışın devam etmesi nedeniyle yalnızca acil durumlarda, diyaliz hastalarının olduğu köylerde ve cenaze olan köylerde çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri ise son tahminlere göre kar yağışının il genelinde etkisini kaybettiği, hafta sonuna kadar havanın parçalı bulutlu olmasının beklendiğini söyledi. Yetkililer bu iki gün boyunca en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olmasını beklediklerini kaydederek, dün gece ölçülen en düşük sıcaklığın ise eksi 4,5 derece olduğunu belirtti.

Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde ekiplerin karla mücadele ve buzlanma nedeniyle tuzlama çalışmalarını devam ettirdiği, yağış nedeniyle zaman zaman trafiğin aksadığı Gümüşhane- Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:15 Kaynak: İHA

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