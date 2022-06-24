Gümüşhane'de kaybolan yaşlı adam jandarma ekiplerince bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kaybolan alzaymır hastası adam, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
İlçeye bağlı Gürleyik köyünde yaşayan Y.Y'nin (72) kaybolduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Drone destekli 4 saatlik çalışma sonucu ekipler, alzaymır hastası Y.Y'yi köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta buldu.
Y.Y, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
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